Coronavirus, a Napoli l'Asl attiva due reparti di isolamento (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L'assistenza in ospedale per i pazienti Covid-19 nella ASL Napoli 2 Nord passa al livello 3 e si attivano i reparti di isolamento degli ospedali "San Giovanni di Dio", a Frattamaggiore, e "S. Maria delle Grazie", a Pozzuoli. Il primo è in funzione da oggi quello del San Giovanni di Dio; nei prossimi giorni – annuncia la ASL – si riattiverà il reparto dell' ospedale flegreo, le cui attività erano terminate a giugno. I due reparti – informa la ASL NA2 Nord – "sono completamente nuovi e sono stati realizzati in tempi record". Quello dell'ospedale di Frattamaggiore dispone di 10 posti letto tutti collocati in stanze singole ed accoglierà ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli Coronavirus, l’asl Napoli 2 Nord passa a livello di allerta 3 La Repubblica Auriemma: "Genoa in isolamento, domani partiranno solo i negativi al tampone"

Coronavirus, bollettino 26 settembre: 1869 casi, 17 decessi. La Campania è la regione più colpita

I tamponi effettuati oggi sono 104.387, circa 3mila meno di ieri quando i nuovi positivi erano stati 1.912 con 20 morti. Secondo quanto emerge dal bollettino di oggi 26 settembre 2020 diramato dal Min ...

