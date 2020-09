Conferenza stampa Stroppa: «Milan? Affrontiamo la squadra più in forma» (Di sabato 26 settembre 2020) Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha presentato in Conferenza stampa la sfida di campionato contro il Milan Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match di campionato contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni: MATCH CONTRO IL GENOA – «E’ arrivato qualche complimento da chi ha visto la partita, abbiamo dato la parvenza di una buona squadra, ma mi fermo qui perchè c’è da fare meglio nella cattiveria, nella capacità di tenere in campo e di volersi imporre nei duelli. Lo abbiamo visto dopo il 2-0, la squadra ha avuto un atteggiamento miglio, ma la squadra individualmente deve ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Giovanni, tecnico del Crotone, ha presentato inla sfida di campionato contro ilGiovanni, tecnico del Crotone, ha parlato inin vista del match di campionato contro il. Ecco le sue dichiarazioni: MATCH CONTRO IL GENOA – «E’ arrivato qualche complimento da chi ha visto la partita, abbiamo dato la parvenza di una buona, ma mi fermo qui perchè c’è da fare meglio nella cattiveria, nella capacità di tenere in campo e di volersi imporre nei duelli. Lo abbiamo visto dopo il 2-0, laha avuto un atteggiamento miglio, ma laindividualmente deve ...

