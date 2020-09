Benevento | collaboratrice positiva al Covid | in quarantena la Comunità dei Cappuccini

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Parrocchia Sacro Cuore ha informato i fedeli, attraverso un post su Facebook, della positività aldi unaesterna. Ecco il testo: “La Comunità dei Fratiè involontaria in quanto unalaica del convento, con la quale non avevano contatti da sei giorni, è risultataal19. I frati stanno bene, sono in attesa dell’esito del tampone. La Chiesa è stata sanificata e le Messe saranno celebrate regolarmente da altri sacerdoti.“ L'articoloal: inla ...