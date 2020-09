Avellino, Braglia alza la voce: “Serve più fame da parte della squadra” (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Voglio un atteggiamento diverso da parte della squadra rispetto alla gara di mercoledì”. Parla così Piero Braglia, tecnico dell’Avellino, alla vigilia del match interno contro la Turris. “Stiamo lavorando per disputare una buona partita – dice il trainer – Contro il Renate abbiamo toppato la prima mezz’ora, ma ci sta. Bisogna ritrovare l’attitudine alla gara con determinazione e soprattutto con la voglia di fare risultato”. “Siamo una squadra in costruzione – dice – Rispetto alla gara di mercoledì ci sarà qualche giocatore in più che ci darà una mano. Contro il Renate non avevamo ricambi. Abbiamo recuperato Maniero e Aloi che si erano fatti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Voglio un atteggiamento diverso dasquadra rispetto alla gara di mercoledì”. Parla così Piero, tecnico dell’, alla vigilia del match interno contro la Turris. “Stiamo lavorando per disputare una buona partita – dice il trainer – Contro il Renate abbiamo toppato la prima mezz’ora, ma ci sta. Bisogna ritrovare l’attitudine alla gara con determinazione e soprattutto con la voglia di fare risultato”. “Siamo una squadra in costruzione – dice – Rispetto alla gara di mercoledì ci sarà qualche giocatore in più che ci darà una mano. Contro il Renate non avevamo ricambi. Abbiamo recuperato Maniero e Aloi che si erano fatti ...

