Atalanta | Vittorio Feltri | “Squadra fortissima | ma basta parlare di scudetto”

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) “L’, ma smettiamola di esaltarla e didi scudetto”. Cosìha parlato sui social dopo che la vittoria degli uomini di Gasperini contro il Torino per 4-2. “A me importa che giochi bene e mi faccia godere così come è da quattro anni”, ha proseguito il direttore editoriale di Libero, che sembra preferire il bel gioco rispetto alla mera vittoria.