Zorzi: “La Cuccarini apre bocca per seminare odio”, la reazione della Cuccarini “andiamoci a prendere un caffè insieme” (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella casa del grande fratello Tommaso Zorzi, durante una chiacchierata con Francesco Oppini e Stefania Orlando si era espresso con termini molto duri contro Lorella Cuccarini e se Oppini aveva detto “non è simpatica per niente”, Zorsi era andato ben oltre dicendo sia della Cuccarini che di Mauro Coruzzi, in arte Platinette: “Sono contro matrimonio e adozioni per i gay. Nessun omosessuale si sente rappresentato da Coruzzi, lui sputa sulle battaglie di altri per interessi personali e politici”. Tommaso Zorsi, Stefania Orlando e Francesco Oppini esprimono la propria idea su Lorella Cuccarini Tommaso Zorsi durante la chiacchierata con i suoi coinquilini, ha detto: “Ultimamente la ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella casa del grande fratello Tommaso, durante una chiacchierata con Francesco Oppini e Stefania Orlando si era espresso con termini molto duri contro Lorellae se Oppini aveva detto “non è simpatica per niente”, Zorsi era andato ben oltre dicendo siache di Mauro Coruzzi, in arte Platinette: “Sono contro matrimonio e adozioni per i gay. Nessun omosessuale si sente rappresentato da Coruzzi, lui sputa sulle battaglie di altri per interessi personali e politici”. Tommaso Zorsi, Stefania Orlando e Francesco Oppini esprimono la propria idea su LorellaTommaso Zorsi durante la chiacchierata con i suoi coinquilini, ha detto: “Ultimamente la ...

StefaniaPovia : @luca_sperindeo @GrandeFratello @tommaso_zorzi Mi permetta , ma anche la sua è ridicola. Pecchiamo sempre di rispet… - infoitcultura : Franceska Pepe sentimenti profondi | La verità su Tommaso Zorzi al GF Vip - gloria_13h : RT @nevrsland: LA COPPIA ZORZI-OPPINI HA IL MAL DI SCHIENA PER REGGERE LO SHOW DEL GF #gfvip - aryprova01 : RT @BeBe90: Zorzi: -“mia mamma sta iniziando a controllare Amici,Pechino..mi sta cercando nei reality”?? -“abbiamo cucinato ogni giorno e n… - betitonme : RT @inWinterfell__: Oppini imita Zorzi, Tommaso dice che non è vero e lui: GUARDA CHE LA SO FAR BENE MIA MADRE, SEI UGUALE IO STESA A TERR… -

Ultime Notizie dalla rete : Zorzi “La ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia