Verona | morto nonno Antonio | era caduto in una scarpata tenendo la nipotina per mano

(Di venerdì 25 settembre 2020). Tragedia a Marano di Valpolicella, doveSartori,di 77 anni, èdopo 3 giorni di agonia in seguito ad una caduta. L’uomo, infatti, si trovava con la figlia e ladi 4 anni quando ha perso l’equilibrio mentre passeggiava sul percorso che da Malga Biancari scende al ponte tibetano ed è finito in una. Illesa la bambina, che teneva per. Lutto a Molina, nel veronese: èdopo tre giorni di agoniaSartori,di 77 anni, rimasto vittima di un incidente domenica scorsa mentre faceva una passeggiata con la figlia e ladi 4 anni sul ...