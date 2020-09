'Uomini e Donne', Jessica esce con Davide provocando la delusione di Simone (Di venerdì 25 settembre 2020) Da una parte Simone e dall'altra Davide: si tratta dei due corteggiatori al centro dello studio di 'Uomini e Donne' , pronti a tutto pur di poter proseguire la conoscenza iniziata con Jessica Antonini ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) Da una partee dall'altra: si tratta dei due corteggiatori al centro dello studio di '' , pronti a tutto pur di poter proseguire la conoscenza iniziata conAntonini ...

PiazzapulitaLA7 : La pandemia ha messo in risalto ancora di più le disuguaglianze che ci sono tra uomini e donne. Tiziana Ferrario… - OrnellaVanoni : Possiamo cantare per le donne, possiamo scrivere delle donne, possiamo scendere in piazza per le donne, possiamo pe… - micheleemiliano : È il momento di prendere una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro: comporre la Giunta… - capuleti_giulia : @IlMici8 Sono pronta a bloccare, ma devo dire ciò che penso. Fintanto che due uomini o due donne, senza l'aiuto di… - carlapastori : RT @openarms_it: Dopo gli assetti aerei, un'altra nave umanitaria bloccata in porto. Senza mezzi governativi di soccorso in mare, fare ques… -