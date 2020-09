Successi e nuovi progetti di Pierfrancesco Campanella

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 25 settembre 2020) Un 2020 diper, tra anni Ottanta e stalking, dopo la premiazione per il corto L’amante perfetta Il regista romano, ma di origini russo-pugliesi, noto per delle vere e proprie pellicole di culto come la commedia Strepitosamente… flop e i thriller Bugie rosse e Cattive inclinazioni, è stato appena premiato a Los Angeles per il corto L’amante perfetta. Inoltre, tornerà presto sul set per dirigere un lungometraggio destinato alle sale.è un cineasta decisamente atipico nell’ambito del panorama italiano, un personaggio fuori dal coro, che sfugge a qualunque classificazione. Da anni porta avanti un suo personale percorso artistico con coerenza, ...