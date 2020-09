Rt: Puglia 1,06 Indice di trasmissibilità corona virus (Di venerdì 25 settembre 2020) Di Francesco Santoro: Leggero decremento dell’Indice di trasmissibilità del coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.06 (sette giorni fa era 1.13) oltrepassando la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 anche in Molise (1.04), Bolzano (1.28), Umbria (1.06), Veneto (1.01), Abruzzo (1.1), Calabria (1.13), Sicilia (1.08), Campania (1.1), Liguria (1.31) e Friuli Venezia Giulia (1.11). Secondo il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità, i focolai attivi in Italia sono 2.868, di cui 832 nuovi, in aumento per l’ottava settimana consecutiva. Nel Belpaese «l’epidemia è in «lento e progressivo ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 25 settembre 2020) Di Francesco Santoro: Leggero decremento dell’di trasmissibilità delin, che tocca quota 1.06 (sette giorni fa era 1.13) oltrepassando la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 anche in Molise (1.04), Bolzano (1.28), Umbria (1.06), Veneto (1.01), Abruzzo (1.1), Calabria (1.13), Sicilia (1.08), Campania (1.1), Liguria (1.31) e Friuli Venezia Giulia (1.11). Secondo il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità, i focolai attivi in Italia sono 2.868, di cui 832 nuovi, in aumento per l’ottava settimana consecutiva. Nel Belpaese «l’epidemia è in «lento e progressivo ...

Il numero di casi di contagiati da Covid-19 è più che raddoppiato nel periodo che va dal 25 agosto al 22 settembre rispetto ai 30 giorni precedenti: nella maggior parte delle Regioni italiane l’indice ...

Ottantatré ricoverati per Covid-19 nei due ospedali di riferimento in Capitanata: 64 al policlinico “Riuniti” di Foggia (9 in terapia intensiva) e 19 a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni R ...

