Roma | cade un albero e centra in pieno 4 auto FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 settembre 2020) Paura a, dove un grossoè caduto andando a colpire 4mobili. E’ successo poco prima delle 19:00 in via di Novella, nel quartiere Trieste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra Nomentano. A crollare un grosso pino, che si è abbattuto su sede stradale, danneggiando 4vetture oltre al muro di muro di cinta del cortile di una delle abitazioni circostanti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Per consentire la rimozione dell’è stata provvisoriamente chiusa al traffico veicolare via di Novella. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per quanto di competenza. su Il Corriere della Città.