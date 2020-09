Reddito di cittadinanza | davvero lo prendono 1 | 4 mln di evasori? L’Inps fa chiarezza

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 25 settembre 2020) 1,4 milioni di percettori deldisarebberofiscali.? Questa la notizia apparsa su diversi media nazionali nei giorni scorsi dopo la “denuncia” dell’ex presidente Inps Tito Boeri. Che, però, oggi l’Inps stesso smentisce, spiegando perché numerosi giornali, anche autorevoli, e il famoso economista sono scivolati in questo errore. Cos’è successo? Da dove sono stati presi questi dati? L’Inps ha voluto precisare in una nota che i media che hanno dato questa notizia potrebbero aver equivocato una simulazione riportata nell’ultima slide di un seminario tenuto il 22 febbraio scorso, in cui si erano confrontati i nuclei percepenti ildicon quelli definibili come poveri ...