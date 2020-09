«Ordine camici arrivato»: le chat e gli sms di Fontana con moglie e cognato (Di venerdì 25 settembre 2020) Le chat dei telefoni sequestrati dalla Gdf smentiscono Attilio Fontana. Il presidente della Lombardia, che si era mostrato letteralmente caduto dal pero quando la trasmissione Report, a metà maggio, aveva scoperto che la Regione aveva richiesto una fornitura di camici alla Dama Spa, società di proprietà del cognato Andrea Dini e della moglie del governatore Roberta nel pieno dell’emergenza, sapeva di quella fornitura. Fontana e il caso camici: dalle chat il coinvolgimento di “Atti” A contraddire quanto sempre sostenuto dal governatore leghista, da giugno, non è più solo una inchiesta giornalistica, ma quella della Procura della Repubblica di Milano, che indaga per il reato di frode in pubbliche ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Ledei telefoni sequestrati dalla Gdf smentiscono Attilio. Il presidente della Lombardia, che si era mostrato letteralmente caduto dal pero quando la trasmissione Report, a metà maggio, aveva scoperto che la Regione aveva richiesto una fornitura dialla Dama Spa, società di proprietà delAndrea Dini e delladel governatore Roberta nel pieno dell’emergenza, sapeva di quella fornitura.e il caso: dalleil coinvolgimento di “Atti” A contraddire quanto sempre sostenuto dal governatore leghista, da giugno, non è più solo una inchiesta giornalistica, ma quella della Procura della Repubblica di Milano, che indaga per il reato di frode in pubbliche ...

Ultime Notizie dalla rete : Ordine camici Inchiesta camici in Lombardia, il pm: "Diffuso coinvolgimento Fontana". Gdf acquisisce contenuto dei cellulari della moglie e di alcuni indagati La Repubblica Covid Roma, nuovo picco: boom di richieste per i vaccini anti-influenza

