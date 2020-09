Non è l’arena, al via la nuova stagione: ospiti Briatore e Scarcella (Di venerdì 25 settembre 2020) Domenica 27 settembre riparte Non è l’Arena, al comando sempre Massimo Giletti che non ha dimenticato quanto passato nella precedente stagione. “In che paese stiamo vivendo? Non voglio più alimentare polemiche, ma è incredibile che io debba scoprire le minacce di un boss in quel modo. Questo silenzio pesa”. Così Giletti nella presentazione del programma ricordando la vicenda delle minacce dal carcere del boss Filippo Graviano, per le quale è finito sotto scorta. Giletti ha detto di aver ricevuto solidarietà dal mondo politico, tranne che dai 5 Stelle, ma ha preso di mira in particolar modo i colleghi. Massimo Giletti sotto scorta: ‘Non posso sottrarmi’ “La solitudine pesa moltissimo – ha detto -. Anche non avere un messaggio da persone che pensavo mi fossero vicine. Sono stato ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 25 settembre 2020) Domenica 27 settembre riparte Non è l’Arena, al comando sempre Massimo Giletti che non ha dimenticato quanto passato nella precedente. “In che paese stiamo vivendo? Non voglio più alimentare polemiche, ma è incredibile che io debba scoprire le minacce di un boss in quel modo. Questo silenzio pesa”. Così Giletti nella presentazione del programma ricordando la vicenda delle minacce dal carcere del boss Filippo Graviano, per le quale è finito sotto scorta. Giletti ha detto di aver ricevuto solidarietà dal mondo politico, tranne che dai 5 Stelle, ma ha preso di mira in particolar modo i colleghi. Massimo Giletti sotto scorta: ‘Non posso sottrarmi’ “La solitudine pesa moltissimo – ha detto -. Anche non avere un messaggio da persone che pensavo mi fossero vicine. Sono stato ...

