Messi saluta Suarez: 'Meritavi un altro addio al Barça' (Di venerdì 25 settembre 2020) Lionel Messi è rimasto al Barcellona, ma di sicuro il suo umore non è migliorato, dopo la permanenza forzata in blaugrana. Anche perché il club catalano sta portando avanti una rifondazione tecnica ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 settembre 2020) Lionelè rimasto al Barcellona, ma di sicuro il suo umore non è migliorato, dopo la permanenza forzata in blaugrana. Anche perché il club catalano sta portando avanti una rifondazione tecnica ...

DiMarzio : 'Non meritavi di essere buttato fuori così'. #Messi saluta #Suarez e punge il #Barcellona - Nathan_Gr_ : RT @DiMarzio: 'Non meritavi di essere buttato fuori così'. #Messi saluta #Suarez e punge il #Barcellona - AntoninoHetfiel : #Messi saluta #Suarez con molta calma. Ci mancava solo che aggiungesse 'sti figli di puttana' - calciomercatoit : ??#Barcellona - #Messi saluta l'amico #Suarez e torna ad 'attaccare' la società! - abdo_massa : RT @DiMarzio: 'Non meritavi di essere buttato fuori così'. #Messi saluta #Suarez e punge il #Barcellona -