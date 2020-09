Incidente sul lavoro, operaio 47enne finisce in ospedale (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvetere sul Calore (AV) – Incidente sul lavoro: operaio perde l’equilibrio e cade dal ponteggio. È accaduto ieri durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montella. L’uomo, 47enne del luogo, è ricoverato al “Moscati” con prognosi riservata. Accertamenti in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvetere sul Calore (AV) –sulperde l’equilibrio e cade dal ponteggio. È accaduto ieri durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montella. L’uomo,del luogo, è ricoverato al “Moscati” con prognosi riservata. Accertamenti in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

irpiniatimes1 : Incidente sul lavoro, operaio perde l’equilibrio e cade dal ponteggio. E’ in prognosi riservata - astralmobilita : ???? #A1 #DiramazioneRomaNord code per #incidente in immissione sul #RaccordoAnulare direzione #Fiumicino… - PugliaStream : Drammatico incidente sul lavoro: con la mano nel compattatore dei rifiuti, avambraccio amputato - loveedeckerstar : Io sono ancora bloccata sul letto??? Mia madre è stata in farmacia, raccontando un po’ le hanno detto che rotto non… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul Drammatico incidente sul lavoro: con la mano nel compattatore dei rifiuti, avambraccio amputato Quotidiano di Puglia Varedo, incidente nella notte: schianto frontale tra due auto, muore un 26enne

Ha riportato ferite serie al collo e al torace il 51enne, ma non è in pericolo di vita. Sul grave incidente i carabinieri e la Procura della Repubblica di Monza hanno aperto un’inchiesta.

Asfalto bagnato, un'auto fuori strada: due persone in ospedale

Incidente nella mattinata di venerdì 25 settembre ... Due le persone rimaste ferite e che sono state soccorse dal personale del 118. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale.

Ha riportato ferite serie al collo e al torace il 51enne, ma non è in pericolo di vita. Sul grave incidente i carabinieri e la Procura della Repubblica di Monza hanno aperto un’inchiesta.Incidente nella mattinata di venerdì 25 settembre ... Due le persone rimaste ferite e che sono state soccorse dal personale del 118. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale.