Ilenia si sveglia dopo nove mesi di coma e trova un videomessaggio del suo idolo Francesco Totti

Si chiama Ilenia Matilli e, dopo un incidente in macchina, ha affrontato nove mesi di coma. Ora la ragazza, che in quell'incidente ha perso l'amica Martina Oro, 20 anni, si è risvegliata. Calciatrice della Lazio femminile ma grande tifosa romanista, i genitori di Ilenia non l'hanno abbandonata un attimo dopo il trasporto con l'eliambulanza al Policlinico Gemelli e sono rimasti accanto a lei. Nel periodo di coma, spesso si sentiva nella stanza l'inno della Roma e alla fine è arrivato anche un messaggio dell'idolo di Ilenia, Francesco Totti. Come riporta RomaToday, l'allenatore Carlo Cancellieri, il dottor Maritato e ...

