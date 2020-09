GP Russia | Horner | Felice di rivedere Domenicali in F1

Ultime Notizie dalla rete : Russia Horner

Corriere dello Sport

ROMA - "Credo che sia grandioso che Domenicali torni a essere coinvolto nel mondo della Formula 1. È un vero uomo di corse, conosce l'ambiente e ha tantissima esperienza. È un uomo molto in gamba e no ...ROMA - "Credo che sia grandioso che Domenicali torni a essere coinvolto nel mondo della Formula 1. È un vero uomo di corse, conosce l'ambiente e ha tantissima esperienza. È un uomo molto in gamba e no ...