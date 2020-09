Gp Russia | Bottas il più veloce nelle prime libere

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 25 settembre 2020) Valtteridavanti a tutti nella prima sessione di provedel GP di, decima prova del Mondiale 2020 della F.1. Il finlandese della Mercedes ha preceduto in 1`34"923 la Renault di Daniel Ricciardo, staccato di mezzo secondo. Terzo crono per la Red Bull di Max Verstappen (1`35"577) davanti alle Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll, staccati di 8 decimi e 1 secondo da. Lewis Hamilton, che questo fine settimana potrebbe raggiungere Michael Schumacher a quota 91 vittorie ha chiuso con il 19° tempo frutto di lavori particolari. Per le Ferrari, che hanno novità di ali, altra sessione senza sussulti, con Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno il nono (1`36"323) e l`11° tempo (1`36"896).