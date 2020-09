GF Vip: Gabriel Garko Entra Nella Casa per un Confronto con Adua Del Vesco! (Di venerdì 25 settembre 2020) Grande Fratello Vip: Nella quarta puntata sarà presente anche l’amato attore Gabriel Garko per un Confronto con la sua ex fidanzata Adua. Ecco di cosa parlerà Garko al GF Vip. Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni, ma forse anche grazie ad un cast con grande personalità, sono molte le dinamiche che si sono venute a creare. Protagonisti assoluti degli ultimi giorni sono stati anche Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che hanno provato a chiarirsi dopo il loro addio. Nella corso della quarta diretta, come ospite speciale arriverà Gabriel Garko per un Confronto con la sua ex fidanzata Adua. Grande Fratello Vip: Gabriel ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 25 settembre 2020) Grande Fratello Vip:quarta puntata sarà presente anche l’amato attoreper uncon la sua ex fidanzata. Ecco di cosa parleràal GF Vip. Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni, ma forse anche grazie ad un cast con grande personalità, sono molte le dinamiche che si sono venute a creare. Protagonisti assoluti degli ultimi giorni sono stati ancheDel Vesco e Massimiliano Morra, che hanno provato a chiarirsi dopo il loro addio.corso della quarta diretta, come ospite speciale arriveràper uncon la sua ex fidanzata. Grande Fratello Vip:...

infoitcultura : Anticipazioni Grande Fratello Vip: Gabriel Garko stasera entra nella Casa - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Gabriel Garko stasera entrerà in Casa e promette rivelazioni sconvolgenti: ecco il suo messaggio - infoitcultura : Gabriel Garko al Grande Fratello Vip: “Per me sarà dura, molti non capiranno ma avrete la verità” - infoitcultura : Gabriel Garko al GF Vip: “Sentirete cose che non vorreste sentire” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Gabriel Garko entra nella casa: «Sentirete cose che non vorreste sentire, sarà dura» -