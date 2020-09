Gabriel Garko al GF Vip | “Lunga lettera per Adua | non sarà facile”

E’ un Gabriel Garko emozionatissimo quello entrato stasera nello studio del Grande Fratello Vip, pronto ad accedere in Casa e a confrontarsi con la ex fidanzata Adua Del Vesco. L’attore, oggi 48enne, ha intenzione di ricominciare da zero un nuovo capitolo della sua vita, come annunciato dal padrone di casa Alfonso Signorini.

Così, visibilmente scosso, Garko ha commentato, prima di spiegare con quale spirito si appresta ad entrare in Casa: Non so, non sarà facile, ho preparato una lettera molto lunga per Adua, non ci vediamo da un mese. Siamo rimasti ottimi amici, ci siamo visti anche dopo per altri questioni che non sto a parlarne ora. Non penso di potermi permettere di gestire determinate cose quindi ho paura di andare fuori… per questo ho scritto una lettera…

