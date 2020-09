Frosinone, domani l’esordio in campionato: Carraro ad un passo (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Frosinone vuole affrontare la prossima stagione da protagonista. La mancata promozione in Serie A non è andata giù ai ciociari, che quest’anno vogliono redimersi. Nesta è stato riconfermato allenatore dei canarini, e già domani vorrà partire col piede giusto. In arrivo il giovane promettente centrocampista dell’Atalanta Marco Carraro: è praticamente fatta tra giocatore e società, e per il Frosinone sarebbe un innesto degno di nota. Carraro, una vita in prestito Marco Carraro, centrocampista dell’Atalanta classe ’98, già a 22 anni ha tante squadre nel suo passato. Oltre alle giovanili di Riva Malcontenta, Padova e Inter (con cui ha vinto una Coppa Italia e uno Scudetto Primavera) nel suo passato ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Ilvuole affrontare la prossima stagione da protagonista. La mancata promozione in Serie A non è andata giù ai ciociari, che quest’anno vogliono redimersi. Nesta è stato riconfermato allenatore dei canarini, e giàvorrà partire col piede giusto. In arrivo il giovane promettente centrocampista dell’Atalanta Marco: è praticamente fatta tra giocatore e società, e per ilsarebbe un innesto degno di nota., una vita in prestito Marco, centrocampista dell’Atalanta classe ’98, già a 22 anni ha tante squadre nel suo passato. Oltre alle giovanili di Riva Malcontenta, Padova e Inter (con cui ha vinto una Coppa Italia e uno Scudetto Primavera) nel suo passato ci ...

ansacalciosport : C'è Monza-Spal, la serie B ricomincia su Dazn. E' subito big match, e sabato Frosinone-Empoli e derby veneto | #ANSA - fisco24_info : C'è Monza-Spal, la serie B ricomincia su Dazn: E' subito big match, e sabato Frosinone-Empoli e derby veneto - EmpoliCalcio : L'esordio in campionato si avvicina; azzurri al lavoro al Sussidiario, domani mattina l'ultima seduta prima della p… - AndRusso_16 : RT @FrancescoPioppi: La #Reggiana potrebbe riportare in Italia #Ajeti difensore centrale classe ‘93attualmente al #Vejle ???? che in passato… - delmonte_nicolo : RT @FrancescoPioppi: La #Reggiana potrebbe riportare in Italia #Ajeti difensore centrale classe ‘93attualmente al #Vejle ???? che in passato… -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone domani Meteo FROSINONE: oggi temporali, Sabato 26 poco nuvoloso, Domenica 27 pioggia iL Meteo Meteo Frosinone: forte maltempo venerdì, forte maltempo nel weekend

Previsioni meteo Frosinone, venerdì, 25 settembre: Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 49.9mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la tem ...

Serie B: questa sera parte il campionato cadetto

Un’attesa meno lunga del solito, a cui tuttavia non ci abitueremo mai. Finalmente ricomincia la Serie B, un campionato che in questa stagione si appresta ad essere più avvincente che mai. Tante piazze ...

Previsioni meteo Frosinone, venerdì, 25 settembre: Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 49.9mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la tem ...Un’attesa meno lunga del solito, a cui tuttavia non ci abitueremo mai. Finalmente ricomincia la Serie B, un campionato che in questa stagione si appresta ad essere più avvincente che mai. Tante piazze ...