FCA-PSA - Presentate alla Ue le proposte per il via libera alla fusione

La Fiat Chrysler Automobiles e la PSA hanno presentato alla Commissione Europea le proposte per alleviare i timori sollevati sulle conseguenze della loro fusione sul mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri. A rivelarlo è stata la Direzione Generale per la Concorrenza che, però, non ha fornito dettagli su quale sia l'offerta avanzata dai due costruttori per ottenere il via libera all'operazione di integrazione.Esame approfondito. La Commissione Europea ha deciso lo scorso giugno di avviare un'indagine approfondita sulla fusione perché i funzionari degli uffici antitrust hanno espresso il timore che l'operazione vada a ridurre la concorrenza sul mercato dei veicoli commerciali leggeri all'interno dello Spazio economico europeo e, in particolare, ...

La Fiat Chrysler Automobiles e la PSA hanno presentato alla Commissione Europea le proposte per alleviare i timori sollevati sulle conseguenze della loro fusione sul mercato europeo dei veicoli commer ...

