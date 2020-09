F1 GP Russia, nelle libere 1 vola Bottas. Ferrari dietro con Vettel 9° e Leclerc 11° (Di venerdì 25 settembre 2020) Valtteri Bottas davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP di Russia, decima prova del Mondiale 2020 della F.1. Il finlandese della Mercedes, che su questa pista da sempre è autore di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 settembre 2020) Valtteridavanti a tutti nella prima sessione di provedel GP di, decima prova del Mondiale 2020 della F.1. Il finlandese della Mercedes, che su questa pista da sempre è autore di ...

