#Electrifyou, il futuro secondo Bmw (Di venerdì 25 settembre 2020) Parte da Roma, la road map sull'elettrico voluta da BMW, per poi approdare a: Milano, Napoli, Bologna e Firenze. Si tratta di una chiacchierata quanto mai interessante, per fare il punto sulla gamma elettrificata e sul futuro dei mezzi della casa tedesca e provare anche qualche auto. La Bmw, che già dal 2013 ha messo sul mercato una delle elettriche pure più convincenti, la i3, che si è confermata anche tra le più gettonate del settore, in car sharing, ha deciso d'investire 30 milioni di euro, entro il 2025, in ricerca e sviluppo. Entro il 2020, la gamma elettrificata di casa conterà almeno 14 modelli, tra: ibride, plug-in ed elettriche pure ed entro la fine dell'anno, tra Mini e Bmw, si stimano vendite di circa 500.000 mezzi elettrificati. Un trend destinato a crescere a livello esponenziale, dove la parte del leone la giocheranno, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Parte da Roma, la road map sull'elettrico voluta da BMW, per poi approdare a: Milano, Napoli, Bologna e Firenze. Si tratta di una chiacchierata quanto mai interessante, per fare il punto sulla gamma elettrificata e suldei mezzi della casa tedesca e provare anche qualche auto. La Bmw, che già dal 2013 ha messo sul mercato una delle elettriche pure più convincenti, la i3, che si è confermata anche tra le più gettonate del settore, in car sharing, ha deciso d'investire 30 milioni di euro, entro il 2025, in ricerca e sviluppo. Entro il 2020, la gamma elettrificata di casa conterà almeno 14 modelli, tra: ibride, plug-in ed elettriche pure ed entro la fine dell'anno, tra Mini e Bmw, si stimano vendite di circa 500.000 mezzi elettrificati. Un trend destinato a crescere a livello esponenziale, dove la parte del leone la giocheranno, ...

