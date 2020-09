Coronavirus, l’avvertimento del governatore Vincenzo De Luca dopo aver mostrato la curva dei contagi (Di venerdì 25 settembre 2020) Uno o due giorni di tolleranza, ma poi si partirà con le multe da 1000 euro a chi non rispetta l’obbligo, reintrodotto in Campania, di indossare la mascherina anche all’aperto e per tutto il tempo, a prescindere dalla distanza tra le persone. “Se vogliamo convivere con il Covid tenendo aperte le attività economiche, dobbiamo rispettare rigorosamente le regole e sottoporci a qualche piccolo sacrificio”, dice il presidente della Regione Vincenzo De Luca in una diretta Facebook, la prima dopo le elezioni che lo hanno riconfermato al comando della Campania con quasi il 70% e dopo l’ordinanza, firmata giovedì 24 settembre, che introduce norme più severe per prevenire la diffusione del Coronavirus. “Altrimenti – avverte – se tra 3 o 4 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Uno o due giorni di tolleranza, ma poi si partirà con le multe da 1000 euro a chi non rispetta l’obbligo, reintrodotto in Campania, di indossare la mascherina anche all’aperto e per tutto il tempo, a prescindere dalla distanza tra le persone. “Se vogliamo convivere con il Covid tenendo aperte le attività economiche, dobbiamo rispettare rigorosamente le regole e sottoporci a qualche piccolo sacrificio”, dice il presidente della RegioneDein una diretta Facebook, la primale elezioni che lo hanno riconfermato al comando della Campania con quasi il 70% el’ordinanza, firmata giovedì 24 settembre, che introduce norme più severe per prevenire la diffusione del. “Altrimenti – avverte – se tra 3 o 4 ...

