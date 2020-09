(Di venerdì 25 settembre 2020) L’avvocato Luigi Chiappero, storico legale della, e la collega Maria Turco sono arrivati inper incontrare i pm che indagano sull’esame d’italiano svolto da Luisall’università per stranieri di. Lo riporta l’Ansa. Un esame “farsa” lo hanno definito i magistrati, per consentire all’attaccante uruguaiano di ottenere la cittadinanza Italiana. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

TgrRai : Caso Luis #Suarez, nelle intercettazioni della procura di #Perugia ci sarebbe anche Fabio #Paratici. Il direttore s… - pisto_gol : ??Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazi… - pisto_gol : Caso Suarez, la vita degli stranieri di serie B: 'Scuole serali e permessi dal lavoro per studiare. Poi il lockdown… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso Suarez, i legali Juve in Procura a Perugia: L’avvocato Luigi Chiappero, storico legale de… - PerugiaToday : INVIATO CITTADINO Caso Suarez, la Società Mutuo Soccorso: 'I suoi effetti dureranno a lungo e saranno dolorosi' -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

«Come ti chiami?». È iniziato così l'esame "farsa" svolto il 17 settembre da Luis Suarez all'Università degli Studi di Perugia per ottenere il prima possibile la cittadinanza italiana. È quanto rivela ...E con Paratici “ho parlato solo a esame concluso”. I dettagli Il caso Suarez continua a tenere banco, non solo per quel che riguarda il mondo del calcio ma anche per la brutta figura a livello ...