Carlo Cracco serve solo metà pizza. I commenti social: "Ridicolo!" (Di venerdì 25 settembre 2020) Carlo Cracco ha tentato di trasmettere un messaggio importante attraverso un'iniziativa particolare, ma è stato violentemente attaccato su tutti i fronti. Il personaggio di Carlo Cracco ha sempre suscitato reazioni molto forti, sia da parte di coloro che lo amano e che lo apprezzano dal punto di vista professionale, sia da parte di coloro che, al contrario, trovano che … L'articolo Carlo Cracco serve solo metà pizza. I commenti social: "Ridicolo!" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Giamblico : @signoradellegif - strwberymiilk : @starkxlewis come quando certe persone dal nulla diventano carlo cracco e fanno un delirio perché qualcuno ha usato… - NuovoAccount4 : Carlo #Cracco invece di servire la #pizza con uno spicchio in meno e il prezzo pieno, perché non fai una pizza più… - paolomorelli37 : @ilgiornale Carlo Cracco, la pizza lasciala fare ai Napoletani. - MilanoStremitz1 : RT @ilgiornale: Piovono critiche (di nuovo) per la pizza di Carlo Cracco. Lo chef ha servito solo due terzi di pizza ai clienti ma l'idea è… -