Calciomercato Inter | per arrivare a Kanté serve la cessione di Brozovic o Eriksen

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 settembre 2020): il club nerazzurro continua a lavorare per N’Golo Kanté ma prima servono due cessioni illustri Antonio Conte e l’continuano a pensare al grande sogno delnerazzurro: N’Golo Kanté. Il percorso resta in salita. E i tempi sono stretti. Ma si è sempre detto che per avvicinarsi all’idea di una trattativa con il Chelsea l’avrebbe dovuto vendere un paio di pezzi forti. Ecco: uno, Skriniar, ha imboccato la via d’uscita di Appiano, ma non basta.un’altra uscita. La Gazzeta dello Sport spiega che i due nomi indicati per fare le valigie sono quelli di Marceloe Christian. Il croato non è l’uomo di Conte – che infatti ...