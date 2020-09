Su Corner le «invasioni di campo» Una rete e quei palloni addormentati | come i sogni dei tifosi di tornare in gioco

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 24 settembre 2020) Cominciano oggi le «di» di Marco Saita su. Pensieri in libertà tra Bergamo, calcio, l’Atalanta. Cavallo Pazzo. No, non il capo dei Sioux Oglala, l’altro. Aiutino. Teatro Ariston, 1992, prima serata: “QUESTO FESTIVAL È TRUCCATO E LO ...