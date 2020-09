Scomparsa di Roberta Ragusa: Logli sposerà in carcere l’amante storica. Con l’anello di plastica (Di giovedì 24 settembre 2020) Antonio Logli, 57enne condannato in via definitiva a vent'anni di reclusione per l'assassino e la distruzione del cadavere della moglie, Roberta Ragusa, ha chiesto a Sara Calzolaio, attuale compagna, di sposarlo. L'ha fatto in carcere con tanto di anello di plastica, di quelli che fermano i tappi delle bottiglie Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 settembre 2020) Antonio, 57enne condannato in via definitiva a vent'anni di reclusione per l'assassino e la distruzione del cadavere della moglie,, ha chiesto a Sara Calzolaio, attuale compagna, di sposarlo. L'ha fatto incon tanto di anello di, di quelli che fermano i tappi delle bottiglie

