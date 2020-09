Pisa, colpo Palombi: l'attaccante arriva dalla Lazio (Di giovedì 24 settembre 2020) Pisa - C'è un nuovo attaccante sotto la torre di Pisa e nella rosa di mister Luca D'Angelo : parliamo di Simone Palombi , che i nerazzurri hanno appena annunciato dalla Lazio . "Il Pisa Sporting Club ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020)- C'è un nuovosotto la torre die nella rosa di mister Luca D'Angelo : parliamo di Simone, che i nerazzurri hanno appena annunciato. "IlSporting Club ...

sportli26181512 : Pisa, colpo Palombi: l'attaccante arriva dalla Lazio: La punta classe 1996 nello scorso campionato ha vestito la ma… - m_bufalino : Mercato, arrivano Mazzitelli e Palombi: doppio colpo in entrata per il Pisa - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB LIVE | #Pisa scatenato, al lavoro per il colpo Mazzitelli - TUTTOB1 : Pisa, a un passo il doppio colpo: in arrivo Mazzitelli e Palombi - tabellamercatob : Trattative 'calde' #calciomercato #SerieB /2 Attaccanti Vicino un colpo per la #Spal: il giovane Esposito dall'… -