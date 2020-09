No Man's Sky ha finalmente i suoi Vermi della sabbia! Sean Murray racconta l'update Origins (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella giornata di ieri Hello Games ha annunciato un nuovo e corposo contenuto per No Man's Sky chiamato "Origins" che è già disponibile per tutti i giocatori. L'update stravolge praticamente il gioco con milioni di nuovi pianeti, moltissime creature e tanto altro.In un'intervista Sean Murray ha parlato del nuovo contenuto e di ciò che devono aspettarsi i giocatori. Una menzione particolare poi va ai Vermi della sabbia che sono stati riaggiunti proprio con Origins. "Ora, dopo molte revisioni, abbiamo trovato un modo per inserirli e per farli adattare all'ambiente che li circonda, in modo che sia comunque un'esperienza divertente per tutti"."Ci sono anche cose su cui è davvero divertente lavorare quando sai che la community lo adorerà. I ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella giornata di ieri Hello Games ha annunciato un nuovo e corposo contenuto per No Man's Sky chiamato "" che è già disponibile per tutti i giocatori. L'stravolge praticamente il gioco con milioni di nuovi pianeti, moltissime creature e tanto altro.In un'intervistaha parlato del nuovo contenuto e di ciò che devono aspettarsi i giocatori. Una menzione particolare poi va aisabbia che sono stati riaggiunti proprio con. "Ora, dopo molte revisioni, abbiamo trovato un modo per inserirli e per farli adattare all'ambiente che li circonda, in modo che sia comunque un'esperienza divertente per tutti"."Ci sono anche cose su cui è davvero divertente lavorare quando sai che la community lo adorerà. I ...

