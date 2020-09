emozioniegioiel : Napoli, è allarme Coronavirus: chiudono Cimmino e lo Chalet Ciro - partenopeoswiss : RT @mattinodinapoli: Napoli, è allarme Coronavirus: chiudono Cimmino e lo Chalet Ciro - ge_group : RT @mattinodinapoli: Napoli, è allarme Coronavirus: chiudono Cimmino e lo Chalet Ciro - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Napoli, è allarme Coronavirus: chiudono Cimmino e lo Chalet Ciro - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, è allarme Coronavirus: chiudono Cimmino e lo Chalet Ciro -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli allarme

Avrebbero discusso per una mancata precedenza a in un parcheggio di Corso Europa, a Sant’Antimo, provincia di Napoli. Una lite che sembrava essere finita lì, quella scoppiata tra Gaetano Ferraioli Bar ...ROMA Virginia Raggi s'è impaurita. Ha chiamato Di Maio, ha parlato con Crimi. Ha chiesto se davvero il movimento la voglia scaricare come ricandidata sindaca di Roma, per puntare su un nome condiviso ...