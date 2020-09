MotoGP Gp Catalogna | Dovizioso | “Sorpreso di essere primo in classifica | nessuno è stato costante”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) “A parte l’Austria o Jerez, quest’anno non sono maicosì forte e veloce come in passato. Mi sorprendeingenerale, ma tutti stanno trovando difficoltà. Per questo il punteggio medio è abbastanza basso,è riuscito acostante. Sembra che la stagione stia cominciando più o meno adesso”. Lo ha detto Andreaalla vigilia del weekend di gara del Gran Premio didi, in programma sul circuito di Montmelò: “Non so se riusciremo acompetitivi qui a Barcellona – spiega il pilota forlivese della Ducati nel corso della conferenza stampa del giovedì – mi piace molto ...