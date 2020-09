Mattarella risponde a Johnson | “Amiamo libertà e responsabilità”

Leggi su zon

(Di giovedì 24 settembre 2020) Intervenendo a Sassari nel corso delle celebrazioni in memoria di Cossiga,a Borisdopo la sua uscita sull’Italia Il Presidente della Repubblica Sergiosi trova oggi a Sassari, per partecipare alle celebrazioni in memoria di Cossiga. Con l’occasione egliall’ultima infelice uscita del Premier britannico Borissecondo il quale (lo ha detto durante un’interrogazione parlamentare sulla gestione dell’emergenza Covid, ndr.) la Gran Bretagna sta facendo i conti con più casi di positività perchè gli inglesi, a differenza di italiani e tedeschi, hanno più a cuore la loro libertà. Secca ma pacata la risposta di: “Anche noi italiani amiamo la ...