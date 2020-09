Maltempo, Roma sommersa dal nubifragio: strade allagate e trasporti in tilt – Il video (Di giovedì 24 settembre 2020) Un violento nubifragio ha colpito Roma nella serata del 23 settembre. La polizia locale e i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare decine di interventi in varie zone della città. La bomba d’acqua ha bloccato alcune fermate della metro A, provocato allagamenti e diverse interruzioni sulle linee ferroviarie. Le autorità cittadine hanno chiuso al traffico via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza, e via Alessandro Crivelli, in zona Portuense, per danni al manto stradale. Mentre in via Taranto un albero è caduto al centro della carreggiata. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per Maltempo almeno fino a venerdì 25 settembre. video: @ElisaDospina / Twitter Leggi anche: Roma, porta la bambina a scuola e si imbatte in un gruppo di ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) Un violentoha colpitonella serata del 23 settembre. La polizia locale e i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare decine di interventi in varie zone della città. La bomba d’acqua ha bloccato alcune fermate della metro A, provocato allagamenti e diverse interruzioni sulle linee ferroviarie. Le autorità cittadine hanno chiuso al traffico via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza, e via Alessandro Crivelli, in zona Portuense, per danni al manto stradale. Mentre in via Taranto un albero è caduto al centro della carreggiata. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla peralmeno fino a venerdì 25 settembre.: @ElisaDospina / Twitter Leggi anche:, porta la bambina a scuola e si imbatte in un gruppo di ...

