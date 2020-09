Lezioni in spiaggia nella città di Vasto per combattere l’emergenza Coronavirus (Di giovedì 24 settembre 2020) L’istituto paritario Madonna dell’Asilo di Vasto, in provincia di Chieti, ha deciso di approfittare del cielo sereno che il mese di Settembre ci sta offrendo. Ha portato così i banchi di scuola in riva al mare per svolgere lì le Lezioni, in modo tale da rispettare al meglio le misure anti Covid Il consorzio Vivere Vasto Marina, con la collaborazione del comune di Vasto, ha ideato il progetto ‘’InsabbiaMenti’’ il quale è stato subito ben accolto dal dirigente della scuola Madonna dell’Asilo, Massimiliano Melchiorre. Il presidente del consorzio, Pier Giorgio Molino, afferma:’’ Abbiamo dato disponibilità a tutti i dirigenti scolastici del comune per poterne usufruire ancora. Accesso ad ampi spazi e servizi a disposizione meteo ... Leggi su zon (Di giovedì 24 settembre 2020) L’istituto paritario Madonna dell’Asilo di, in provincia di Chieti, ha deciso di approfittare del cielo sereno che il mese di Settembre ci sta offrendo. Ha portato così i banchi di scuola in riva al mare per svolgere lì le, in modo tale da rispettare al meglio le misure anti Covid Il consorzio VivereMarina, con la collaborazione del comune di, ha ideato il progetto ‘’InsabbiaMenti’’ il quale è stato subito ben accolto dal dirigente della scuola Madonna dell’Asilo, Massimiliano Melchiorre. Il presidente del consorzio, Pier Giorgio Molino, afferma:’’ Abbiamo dato disponibilità a tutti i dirigenti scolastici del comune per poterne usufruire ancora. Accesso ad ampi spazi e servizi a disposizione meteo ...

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni spiaggia La scuola anti-covid che fa lezione in spiaggia Today.it Ai banchi di partenza: a Vasto c'è la scuola anti Covid che fa lezione in spiaggia

La campanella suona dagli altoparlanti del lido, il rumore del mare fa da sfondo e la classe diventa ospite di un lido balenare. Succede a Vasto dove ieri mattina il Consorzio Vivere Vasto Marina ha o ...

