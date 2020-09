Le Sardine al Pd | Lavoriamo insieme a un progetto largo e condiviso

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Senza une allargato non si va da nessuna parte”. A pochi giorni dalla tornata elettorale, letornano a spronare il centrosinistra. Lo fanno attraverso video-lettera intitolata “Una questione di coerenza”, letta dal fondatore Mattia Santori in un video pubblicato sul profilo Facebook del movimento nato a Bologna in occasione delle scorse elezioni svoltesi in Emilia Romagna. Ed è proprio dalla tornata regionale che parte il ragionamento del leader. Denuncia “quanto sia stato difficile comefare una campagna contro la destra sapendo “chi” e “cosa” si presentasse a sinistra (tralasciamo sul “come”…)”. Ma “mettiamoci all’opera e iniziamo a ricostruire”, è l’appello rivolto ...