La UEFA conferma 5 sostituzioni in Champions ed EL per il 20 21

UEFA sostituzioni Champions – Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di consentire fino a cinque sostituzioni in tutte le partite di UEFA Nations League, spareggi di qualificazione europei, qualificazioni UEFA Women's EURO, UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Women's Champions League per il resto della stagione. La decisione – scrive la stessa UEFA …

