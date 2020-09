La Spagna messa in ginocchio dal Covid: 2.852 classi scolastiche in quarantena (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono 2.852 le classi scolastiche in Spagna sottoposte alla quarantena dopo la scoperta di casi positivi al coronavirus. Lo ha detto il ministro spagnolo dell'Istruzione, Isabel Celaa, spiegando che ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono 2.852 leinsottoposte alladopo la scoperta di casi positivi al coronavirus. Lo ha detto il ministro spagnolo dell'Istruzione, Isabel Celaa, spiegando che ...

Roma, 24 settembre 2020 - Si avvicinano a quota 32 milioni i contagi accertati nel mondo dall'inizio della pandemia da Covid-19. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, i casi positiv ...

Roma, 24 settembre 2020 - Si avvicinano a quota 32 milioni i contagi accertati nel mondo dall'inizio della pandemia da Covid-19. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, i casi positiv ...