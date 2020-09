Joshua Wong | leader delle proteste di Hong Kong | è stato arrestato

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 settembre 2020), ildicontro il governo cinese, èarrequesta mattina. Lo ha reso noto il suo avvocato, chiarendo anche che l’accusa è di assembramento illegale. Segretario generale del partito pro-democrazia Demosistō, non è la prima volta chefinisce in carcere per la sua attività politica a favore dei diritti civili di. LEGGI ANCHE > Ildiattacca Luigi Di Maio: «Deluso dalle sue posizioni sui ...