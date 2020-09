Il Paradiso delle signore spoiler 25 settembre: Federico becca Luciano e Clelia a baciarsi (Di giovedì 24 settembre 2020) Gli spoiler dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 25 settembre rivelano che Federico avrà una pesantissima discussione con suo padre Luciano. Umberto, intanto, sarà partito per New York, ma il suo segreto non riuscirà ad essere ignoto a lungo. Marta e Vittorio, invece, riceveranno una brutta notizia in merito alle pratiche per l’adozione della piccola Anna. Rocco, invece, si preparerà ad affrontare uno dei momenti più importanti della sua vita. Brutte notizie per Marta e Vittorio al Paradiso delle signore Nel corso della puntata del 25 settembre del Paradiso delle ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 24 settembre 2020) Glidell’ultima puntata della settimana del, quella di venerdì 25rivelano cheavrà una pesantissima discussione con suo padre. Umberto, intanto, sarà partito per New York, ma il suo segreto non riuscirà ad essere ignoto a lungo. Marta e Vittorio, invece, riceveranno una brutta notizia in merito alle pratiche per l’adozione della piccola Anna. Rocco, invece, si preparerà ad affrontare uno dei momenti più importanti della sua vita. Brutte notizie per Marta e Vittorio alNel corso della puntata del 25del...

Rossell24588243 : RT @BSalvarani: IL PARADISO DELLE PICCOLE COSE Dobbiamo pensare il paradiso non come è raffigurato dagli affreschi delle chiese,ma come re… - ElisaDiGiacomo : Rocco Amato de Il paradiso delle signore, ritorno sul set: 'La sensazione è stata strana' - BSalvarani : IL PARADISO DELLE PICCOLE COSE Dobbiamo pensare il paradiso non come è raffigurato dagli affreschi delle chiese,ma… - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore, spoiler venerdì 25/9: Guarnieri litiga con Ludovica - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Umberto in aiuto della cognata -