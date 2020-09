(Di giovedì 24 settembre 2020) Il caso riaccende le tensioni tradeldel Sud, e si consuma a circa dieci chilometri a sud del confine marittimo tra i due paesi. Il ministero della Difesa diha riferito che undel ministero per la Pesca di cui si erano perse le tracce da lunedì scorso è statodaini che successivamente hannoil corpo come misura perla diffusione del coronavirus. “Ladelha intercettato l’uomo nelle sue acque e ha commesso un atto di brutalità, uccidendolo a colpi d’arma da fuoco e bruciando il suo corpo, secondo la nostra approfondita analisi di diverse informazioni di ...

clikservernet : Funzionario di Seul ucciso e bruciato dalla Corea del Nord. “Corpo cremato per evitare Covid” - Noovyis : (Funzionario di Seul ucciso e bruciato dalla Corea del Nord. “Corpo cremato per evitare Covid”) Playhitmusic - - BinaryOptionEU : RT 'Seul: 'Nostro funzionario scomparso ucciso da nordcoreani' - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Seul: 'Nostro funzionario scomparso ucciso da nordcoreani' - StreetNews24 : Il ministero della Difesa della Corea del Sud: 'Ha intercettato l'uomo nelle sue acque e ha commesso un atto di bru… -

Ultime Notizie dalla rete : Funzionario Seul

La tensione tra la Corea del Sud e la Corea del Nord torna a salire in queste ore dopo la scomparsa di un funzionario sudcoreano del ministero per la Pesca di Seul, che sarebbe stato ucciso e dato all ...Un funzionario sudcoreano del ministero per la Pesca di Seul di cui si erano perse le tracce da lunedì scorso è stato ucciso dai nordcoreani. Lo ha reso noto il ministero della Difesa della Corea del ...