Fabio Lecis | morto di Covid a 33 anni | è la più giovane vittima dell' epidemia in Sardegna

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Lecis

Muore a 33 anni per il Covid-19 prima di arrivare all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari in condizioni disperate. Fabio Lecis originario di Isili, nella provincia del Sud Sardegna, è deceduto dur ...È il più giovane morto in Sardegna dall'inizio dell'epidemia di Covid-19. Aveva 33 anni Fabio Lecis, operatore sanitario di Isili, nella provincia del Sud Sardegna, morto nel pomeriggio di ieri al pro ...