Crisanti attacca la Cina: “Fatico a credere che non sapesse degli asintomatici” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Faccio fatica a credere che i cinesi non se ne siano resi conti”. Così il professor Andrea Crisanti sul Covid nella trasmissione Piazza Pulita di La7. Per Crisanti infatti, che durante il lockdown era diventato lo specialista di fiducia del governatore del Veneto, Luca Zaia, aiutando a far calare velocemente i numeri nella regione, è difficile credere che il governo cinese non fosse consapevole della pericolosità degli asintomatici visto il lungo periodo nel quale ha affrontato il virus prima che questo si diffondesse in tutto il mondo. LEGGI ANCHE > Crisanti sconsiglia il canto a scuola: “Una persona può infettarne 50” Crisanti sul Covid e le responsabilità della Cina Parlando nel ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 settembre 2020) “Faccio fatica ache i cinesi non se ne siano resi conti”. Così il professor Andreasul Covid nella trasmissione Piazza Pulita di La7. Perinfatti, che durante il lockdown era diventato lo specialista di fiducia del governatore del Veneto, Luca Zaia, aiutando a far calare velocemente i numeri nella regione, è difficileche il governo cinese non fosse consapevole della pericolositàasintomatici visto il lungo periodo nel quale ha affrontato il virus prima che questo si diffondesse in tutto il mondo. LEGGI ANCHE >sconsiglia il canto a scuola: “Una persona può infettarne 50”sul Covid e le responsabilità dellaParlando nel ...

Crisanti attacca Zaia: "Senza di me avrebbe combinato un disastro, ha vinto anche per il mio lavoro"

Il 28 febbraio parlò di epidemia mediatica, poi si è preso il merito e non ho potuto tacere". Lo afferma il microbiologo Andrea Crisanti in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. "Mi hanno poi ...

