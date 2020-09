Carfagna a "Il Tempo": "Strillare non serve, ecco le idee per rilanciare il centrodestra" (Di giovedì 24 settembre 2020) Caro direttore, ho letto il suo interessante articolo di ieri («centrodestra, cambia musica!») e vorrei proporre a lei e ai suoi lettori un esercizio di «immaginazione politica». Immaginiamo che oggi il centrodestra, chiusa la partita elettorale, chieda con forza al governo un tavolo di confronto sul Recovery Plan italiano, nel nome di una gestione condivisa della crisi e dell'interesse nazionale. Immaginiamo che porti a quel tavolo le sue migliori proposte, e le usi per una grande campagna nazionale intitolata: «Non un euro vada sprecato». Abbiamo i cassetti pieni di progetti, e qui ne voglio citare solo due: una grande No Tax area nel Mezzogiorno per realizzare l'obiettivo di superamento delle diseguaglianze territoriali indicato anche dall'Europa; l'utilizzo dei fondi del Mes per ridisegnare la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Caro direttore, ho letto il suo interessante articolo di ieri («, cambia musica!») e vorrei proporre a lei e ai suoi lettori un esercizio di «immaginazione politica». Immaginiamo che oggi il, chiusa la partita elettorale, chieda con forza al governo un tavolo di confronto sul Recovery Plan italiano, nel nome di una gestione condivisa della crisi e dell'interesse nazionale. Immaginiamo che porti a quel tavolo le sue migliori proposte, e le usi per una grande campagna nazionale intitolata: «Non un euro vada sprecato». Abbiamo i cassetti pieni di progetti, e qui ne voglio citare solo due: una grande No Tax area nel Mezzogiorno per realizzare l'obiettivo di superamento delle diseguaglianze territoriali indicato anche dall'Europa; l'utilizzo dei fondi del Mes per ridisegnare la ...

Enrico_Liano : RT @PatriziaV8: @mara_carfagna @mattinodinapoli Apprezzo la sua autocritica! Non e' facile sentire politici parlate in modo onesto e lei lo… - PatriziaV8 : @mara_carfagna @mattinodinapoli Apprezzo la sua autocritica! Non e' facile sentire politici parlate in modo onesto… - marco_valente_ : L’ appello “per una destra moderata e europea” non può - e non deve - essere lasciato cadere. C’è il tempo e ci son… - robfior83 : @mara_carfagna @mattinodinapoli Più che trovare nei suoi alleati le colpe sento di suggerirle di guardare in casa p… - Antonio46866371 : @carminedm1985 @guglielmoapril1 @StefanoCaldoro La Carfagna la davo in Italia Viva dal giorno in cui il partito è s… -

