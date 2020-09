Caos M5s e nervi tesi nella maggioranza. Zingaretti: 'Diversi, ma ora compromesso' (Di giovedì 24 settembre 2020) Alle 18 la riunione dei gruppi parlamentari. Fico lancia un appello: 'Basta con le lotte intestine'. In serata poi il vertice di maggioranza del governo. Il segretario dem sottolinea: 'Le parole di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 settembre 2020) Alle 18 la riunione dei gruppi parlamentari. Fico lancia un appello: 'Basta con le lotte intestine'. In serata poi il vertice didel governo. Il segretario dem sottolinea: 'Le parole di ...

«Io credo che non ci sarà una spaccatura. Ogni volte che il M5s ha avuto dei periodi difficili alla fine ci si è messi intorno a un tavolo, che in questo caso possono essere gli Stati Generali, per la ...

Il Movimento 5 Stelle è nel caos, ora più che mai. La clamorosa sconfitta dalle ultime elezioni, bilanciata secondo Luigi Di Maio dal trionfo del sì alla referendum per il taglio dei parlamentari, ren ...

