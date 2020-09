Brutto incidente per “il boss delle torte” Buddy Valastro in ospedale

(Di giovedì 24 settembre 2020)è diventato molto famoso in Italia, grazie al programma televisivo “Iltorte”, in onda su Real Time. Il programma vedeva protagonistie la sua famiglia, nella gestione del loro negozio di dolci. Anche se dire negozio è davvero riduttivo, considerando che l’impresa di famiglia comprende decine e decine di persone, che quotidianamente si occupano di sfornare migliaia di dolci, torte e pasticcini con cui soddisfare gli zuccherosi desideri dei clienti. Foto: Facebook/Per anni la trasmissione ha mostrato la simpatia e la passione della famiglia, che, ha ereditata dal padre la pasticceria, portandola a livelli molto alti, facendosi conoscere in tutto il mondo. Ma oggi ...

sportli26181512 : Ilenia esce dal coma con la voce di Totti: 'Adesso ti aspettiamo!': La giocatrice della Lazio era entrata in coma d… - LaMammaN1 : - filidifumetto : @BoarHere @scrematura Io, dopo un brutto incidente, ho deciso di realizzare il mio sogno di ragazzino: vivere in Ir… - luca91race : L'INCIDENTE PIU' BRUTTO DELLA MIA VITA - dante93641127 : Zingaretti mostra l’euforia di chi esce da un brutto incidente con qualche ammaccatura quando poteva esserci qualcosa di ben piu’ grave -

Ultime Notizie dalla rete : Brutto incidente

E' noto in tutto il mondo come il "Boss delle torte", definizione che dà anche il nome al reality culinario a puntate in cui realizza torte da fantascienza. Ma questa volta Buddy Valastro ha rischiato ...ROMA - Un videomessaggio fa miracoli. Lo ha fatto sicuramente quello di Francesco Totti a Ilenia, la giocatrice della Lazio, in coma per nove mesi per un brutto incidente stradale. Tutto ebbe inizio l ...