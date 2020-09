Bordoni | in zona Battistini strade chiuse e asfalto saltato

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “Gli annunci del Campidoglio negli ultimi mesi sugli interventi mirati su tombini e caditoie sono surreali. Gli allagamenti di ieri e le criticita’ di oggi ne sono la dimostrazione. La prova che l’amministrazione Raggi ha monitorato la situazione nella Capitale a parole e nient’altro. Oltre il danno la beffa.” “Roma e’ andata completamente sott’acqua, con scene surreali di automobili galleggianti, alberi caduti e tombini ostruiti. Impressionanti le condizioni del manto stradale in via Mattia, capolinea della Metro A di Roma e snodo importanti di linee Atac che portano in centro citta’, l’acqua infiltrandosi nella buche gia’ presenti ha gonfiato il cemento fino a sollevarlo.” “La strada e’ ‘esplosa’, traffico in tilt, corse degli autobus deviate. La ...